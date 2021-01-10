مشكلة قحت ليس مع المؤتمر الوطني بل مع الإسلام





الإقصائيون

قال قيادي بقحت: (لا يمكن ترك بلادنا لأصحاب العمائم واللحى). فهذا الكلام نعلمه جيدا. فمشكلة قحت ليس مع المؤتمر الوطني بل مع الإسلام. فالعمامة واللحية شعار أهل القبلة. وهو مقابل البنطلون الناصل والشعر المنكوش شعار القحتاويين. ولكن نقول لهذا المأفون بمعاداة الإسلام: (إن الإسلام متجذر في تربة هذا الوطن. وعما قريب سوف نحملك لمقابر النسيان على صندوق الناخب.

فالانتخابات المبكرة هي الخيار الأوحد لحسم الفوضى القادمة. فالجميع يعلم خوفكم منها. ولكن ليس هناك بد منها. فالشراكة الحالية تحمل بذرة فنائها بين جنباتها. فنعلم أن كل شريك متربص بالآخر. والجميع لا يرغب في الإنتخابات. ولكن إن لم تقم الإنتخابات “فالكعة” واقعة).

د. عيساوي … جامعة سنار

الأحد ٢٠٢١/١/١٠