رأي ومقالات
مشكلة قحت ليس مع المؤتمر الوطني بل مع الإسلام
الإقصائيون
قال قيادي بقحت: (لا يمكن ترك بلادنا لأصحاب العمائم واللحى). فهذا الكلام نعلمه جيدا. فمشكلة قحت ليس مع المؤتمر الوطني بل مع الإسلام. فالعمامة واللحية شعار أهل القبلة. وهو مقابل البنطلون الناصل والشعر المنكوش شعار القحتاويين. ولكن نقول لهذا المأفون بمعاداة الإسلام: (إن الإسلام متجذر في تربة هذا الوطن. وعما قريب سوف نحملك لمقابر النسيان على صندوق الناخب.
فالانتخابات المبكرة هي الخيار الأوحد لحسم الفوضى القادمة. فالجميع يعلم خوفكم منها. ولكن ليس هناك بد منها. فالشراكة الحالية تحمل بذرة فنائها بين جنباتها. فنعلم أن كل شريك متربص بالآخر. والجميع لا يرغب في الإنتخابات. ولكن إن لم تقم الإنتخابات “فالكعة” واقعة).
د. عيساوي … جامعة سنار
الأحد ٢٠٢١/١/١٠
2 تعليقات
تجار الدين تانى مافى زول بصدق كلامكم هى لله ولا لدنيا قد عملنا وكل عملكم كان للدنيا سرقة وهب وزواج
من الحسناوات وحتى بدون زواج وفى زمنكم سمعنا بأطفال المايقوما وكل شئ قبيح وبالطبع كان الاسلام منكم
برأة لذلك مافى داعى لكلامك عن الفارغ ومحاولة تكفير الناس الفيكم معروفة لكل الشعب السودانى
مشكلة قحت انها خليط غير متجانس سيطر عليه واخذ زمام أمره لليسار وعمل علي معاداة الاسلام ولم يفرق عن قصد بين الكيزان والاسلام وحرب الاسلام ومعاداة اهله شغله الشاغل لذا لن يفلح لا في محاربة الشعب واسلامه ولا في كسب اصواته خسر الدنيا ونخاف عليه خسران الآخرة وهذا هو الضلال المبين