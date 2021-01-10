الولايات المتحدة ربما لن تفرج عن القرض التجسيري ما لم يقم السودان بتعويم سعر الصرف أو تخفيض كبير لقيمة العملة





تعويم الجنيه وبل الشعب:

رشح في وسائل الإعلام الغربية أن الولايات المتحدة ربما لن تفرج عن القرض التجسيري الموعود (والذي سيتم سداده في نفس اليوم ولن يدخل منه قرش واحد في الخزانة الهبوية السودانية) ما لم يقم السودان بتعويم سعر الصرف أو على الأقل تنفيذ تخفيض كبير لقيمة العملة.

ويقال أيضًا إن رئيس الوزراء طار إلى الإمارات لطلب 750 مليون دولار مكافأة عن التطبيع.

الجدير بالذكر أن 750 مليون دولار مبلغ تافه لن يجعل التعويم أسهل ولا أكثر منطقية.

وهذا يعني استمرار غياب كل شروط التعويم الناجح والقابل لاستدامة والتي يشكل توفر احتياطي ملياري ضخم شرطا واحدا فقط من ضمن شروط سياساتية اخري تفوقه أهمية.

معتصم أقرع

