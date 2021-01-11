مجموعة “بالقران نسمو” تنظم أولى لياليها القرانية بالخرطوم وتتلقى طلبات من عشرات المساجد





دشنت مجموعة (بالقران نسمو) مساء يوم السبت، أولى لياليها القرانية بمسجد حي الهدى بمنطقة شرق النيل وحظيت بحضور كبير من سكان الحي وقدم مجموعة من حفظة القران الكريم تلاوات ندية.

وانتشرت في العاصمة السودانية الخرطوم وبعض الولايات سنة حسنة وتقليد لافت وهي (جلسات الاستماع) إلى تلاوة كتاب الله عز وجل بأصوات المقرئين المجودين، والتي يؤمها أعداد كبيرة من الشباب.





وقال أحمد علي عبد الرحمن، أمين الدعوة بمجموعة “بالقرآن نسمو” لصحيفة كوش نيوز أن الليالي القرانية تجد ترحيب شديد من أهالي المناطق المختلفة وسط فرحة وإستحسان الناس وأضاف الأن لدينا طلبات من عشرات المساجد بالخرطوم ينتظرون أن تقام الجلسات في مساجدهم .

وقال أحمد رغم تكفل رجل الأعمال السوداني محمود محمد محمود برعاية الليالي القرانية ودفع كافة إحتياجاتها المالية التي تنظمها عدد من لجان مساجد العاصمة الخرطوم بالتعاون مع مجموعة “بالقران نسمو” إلا أن سكان الأحياء جوار المسجد الذي تقام فيه الليلة يشاركون بتقديم الطعام للضيوف وأهل الحي كما حدث من سكان حي الهدى مربع 2 “مسجد الخيرات”.

الخرطوم (كوش نيوز)