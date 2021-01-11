أمين حسن عمر: هذه حكومة الغتغتة والدسيس بإمتياز





الشفافية المفقودة

معادة للتذكير بأن هذه الحكومة حكومة الغتغتة والدسيس بإمتياز

ترفع الضرائب والجمارك ولا تخبر الشعب المطلوب من أن يدفع ولاينقنق.

تتفاوض مع وزير الخزانة الأمريكي على قرض تجسيرى قصيرالمدى مشروط بتعويم الجنيه ولا تخبر الناس إلا بجزء من الحقيقة.

تتفاوض مع وفد أمريكى عسكرى على وجود عسكري أمريكي على شاكلة الوجود الروسي الذي أعلنت عنه روسيا مؤخرا، ولاتخبر أحدا والناس منشغولون ببعثة أممية بيروقراطية موازنتها السنوية بضع وثلاثين مليون دولار.

وتختفي كل إسرار منصرفات الدولة بما فيها موازنة الجيش و يتحدثون عن لجنة تحقيق ثم يسود صمت مريب. تتحدث الصحافة عن حاويات نقود جاءت بحريا على خلاف المعتاد التأميني ثم لا يصدر شرح لا توضيح

توقع الحكومة بواسطة وزير عدلها الأمريكي الجنسية على إتفاق تطبيع ثم لا تنشر حيثيات ما وقعت عليه… هل من الممكن أحصاء مخبؤات الحكومة… أنا أعلن العجز عن الإحصاء.

ملاحظة أخيرة :طمنونا على صحة رئيس الحكومة وعلى فحوصه الطبية.

د. أمين حسن عمر