أمين حسن عمر: هذه حكومة الغتغتة والدسيس بإمتياز
الشفافية المفقودة
معادة للتذكير بأن هذه الحكومة حكومة الغتغتة والدسيس بإمتياز
ترفع الضرائب والجمارك ولا تخبر الشعب المطلوب من أن يدفع ولاينقنق.
تتفاوض مع وزير الخزانة الأمريكي على قرض تجسيرى قصيرالمدى مشروط بتعويم الجنيه ولا تخبر الناس إلا بجزء من الحقيقة.
تتفاوض مع وفد أمريكى عسكرى على وجود عسكري أمريكي على شاكلة الوجود الروسي الذي أعلنت عنه روسيا مؤخرا، ولاتخبر أحدا والناس منشغولون ببعثة أممية بيروقراطية موازنتها السنوية بضع وثلاثين مليون دولار.
وتختفي كل إسرار منصرفات الدولة بما فيها موازنة الجيش و يتحدثون عن لجنة تحقيق ثم يسود صمت مريب. تتحدث الصحافة عن حاويات نقود جاءت بحريا على خلاف المعتاد التأميني ثم لا يصدر شرح لا توضيح
توقع الحكومة بواسطة وزير عدلها الأمريكي الجنسية على إتفاق تطبيع ثم لا تنشر حيثيات ما وقعت عليه… هل من الممكن أحصاء مخبؤات الحكومة… أنا أعلن العجز عن الإحصاء.
ملاحظة أخيرة :طمنونا على صحة رئيس الحكومة وعلى فحوصه الطبية.
د. أمين حسن عمر
3 تعليقات
إنها حكومة المؤامرات والنسائي والكذب والتدليس وأضف لنا ذكرت تغيير المناهج بدون تشاور
استقالة القراى لا احد يعرف هل قبلت أم لا
وزير التربية هل استقال أم يهدد ويمثل علينا
الم
المناهج تدرس بالقديم أم الجديد
أسباب رفض فتح المدارس كورونا أم المناهج أم رفض التعليم
زيادة اسعار الكهرباء فرع دعم أم تعديلات للتسعيرة كما قالت هبة
محاولات رفع الدعم تم التراجع عنها أم لا
ر
تأجيل متكرر لمجلس الوزراء والمجالس التشريعي
تفصل كما تشاء ولا معاينات للتعيين .
اوووووووك
انا أيضا عاجز
ولا احد يستطيع
ولا تنقضي عجائب حكومة حمدوك
انت اخر من يتكلم عن الغتغته والدسدسه واللف والدوران
انت اس الفتن ما ظهر منها وما بطن
تاريخك حافل ويشهد عليك في اللولوه والغتغته
اختشي واسكت
لا اعاده الله ثانية إلى السودان .. حمدوك