لاجئون سودانيون بقطاع غزة منذ عشرات السنين يوجهون نداءً للحكومة السودانية
طالبت نحو 1000أسرة من اللاجئين السودانيين بقطاع غزة، الحكومة السودانية بالنظر في قضيتهم ومنحهم الهوية السودانية للعودة إلى بلادهم أو الهجرة لأي بلد آخر، بسبب معاناتهم بمخيمات اللاجئين بالقطاع واضطراب الأوضاع الأمنية.
وقالت حفيدة السلطان علي دينار اللاجئة السودانية “فاطمة علي دينار” بمقطع فيديو على تويتر رصدته (السوداني) بأن أجدادها هاجروا إلى فلسطين منذ مائة عام، وخلفوا أجيال، أصبحوا يعيشون حالياً بمخيمات جباليا و الشاطىء ودير البلح ومخيم كندا، و لايحملون هوية رسمية غير بطاقة اللاجئين من قبل UN.
وقالت “حفيدة علي دينار” أن مشكلتنا أصبحت متوارثة من جيل إلى جيل، ومغيبة تماماً عن الإعلام، إذ أصبحنا نحمل بطاقة اللاجئين والتي يتوارثها أولادنا حاليا دون أن نحمل هوية رسمية لبلادنا او بلد غيره، تسمح لنا بالتنقل والسفر والعمل ومغادرة قطاع غزة.
وأضافت أن أعداد هؤلاء اللاجئون القُدامى يصل إلى 1000 أسرة سودانية موزعة بين المخيمات، مناشدة السلطات السودانية وحكومة ما بعد الثورة بالنظر في قضيتهم التي تجاهلها نظام البشير، ومنحهم حقهم في الحصول على هوية بلادهم تمهيداً لعودتهم.
صحيفة السوداني
تعليق واحد
هذه بداية وضع اليد مع اسرائيل كل اسود و اسمر يصبح سوداني و يجب ان يحصل على الجنسية السودانية اتركي البشير ي منافقة لماذا لم تطلبو العودة ايام ابعاج ؟و عبود؟ و كل فترات الديمقراطية الفطيس؟
المخطط جمع كل السمر هؤلاء يطلق عليهم في بلدانهم السواقط يعني المواليد الغير مسجلين في سجلات المواليد لان زواج المواليد ايضا لم يسجل بطريقة قانونية في سجلات الزواج يعني الواحد كان بتزوج بشهود و ورقة من شيخ الحارة او عقد زواج لن لم يكمل الإجراءات القانونية لاثبات شرعية الزواج اما القانون حتى يصبح قانوني محترف به من الدولة و يحافظ على حقوق الطرفين و غالبية السمر لا يهتمون لذلك و خاصة اذا حصل انفصال مما يجعل الضحايا هم الابناء مستقبلا بسوريا و الاردن و فلسطين و لبنان و اسرائيل.
السؤال هو هل الزواج مسجل منذ القدم بإحدى البعثات السودانية الرسمية بالخارج و موثق؟ هل توجد نسخ منه بالخارحيه؟
أساليب المافيا العربية اليهودية السودانية متطورة و عذا باب جديدةللخصول على الجنسية السودانية و اكيد عملاء و مجرم الحركات المسلحة ما بقصروا المهم الدفع كاش و كم المبلغ بعدها مستعدين يستخرجوا لهم الاوراق بانهم دارفوررررررررين.س