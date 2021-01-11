لاجئون سودانيون بقطاع غزة منذ عشرات السنين يوجهون نداءً للحكومة السودانية





طالبت نحو 1000أسرة من اللاجئين السودانيين بقطاع غزة، الحكومة السودانية بالنظر في قضيتهم ومنحهم الهوية السودانية للعودة إلى بلادهم أو الهجرة لأي بلد آخر، بسبب معاناتهم بمخيمات اللاجئين بالقطاع واضطراب الأوضاع الأمنية.

وقالت حفيدة السلطان علي دينار اللاجئة السودانية “فاطمة علي دينار” بمقطع فيديو على تويتر رصدته (السوداني) بأن أجدادها هاجروا إلى فلسطين منذ مائة عام، وخلفوا أجيال، أصبحوا يعيشون حالياً بمخيمات جباليا و الشاطىء ودير البلح ومخيم كندا، و لايحملون هوية رسمية غير بطاقة اللاجئين من قبل UN.

وقالت “حفيدة علي دينار” أن مشكلتنا أصبحت متوارثة من جيل إلى جيل، ومغيبة تماماً عن الإعلام، إذ أصبحنا نحمل بطاقة اللاجئين والتي يتوارثها أولادنا حاليا دون أن نحمل هوية رسمية لبلادنا او بلد غيره، تسمح لنا بالتنقل والسفر والعمل ومغادرة قطاع غزة.

وأضافت أن أعداد هؤلاء اللاجئون القُدامى يصل إلى 1000 أسرة سودانية موزعة بين المخيمات، مناشدة السلطات السودانية وحكومة ما بعد الثورة بالنظر في قضيتهم التي تجاهلها نظام البشير، ومنحهم حقهم في الحصول على هوية بلادهم تمهيداً لعودتهم.

صحيفة السوداني