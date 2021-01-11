احتجاجات بود مدني بسبب تردِّي الأوضاع المعيشية





شهدت عاصمة ولاية الجزيرة ود مدني أمس، احتجاجات وإغلاق شارع النيل أمام مباني حكومة ولاية الجزيرة بسبب تردِّي الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار السلع وانعدام الخدمات.

وأحرق المُحتجون، الإطارات ومنعوا الوالي الخروج من مكتبه، وطالبوا برحيله ونعتوه بالفشل في إدارة الولاية، واستنكروا فرضه رسوماً إضافية لسلع الوقود والغاز والخُبز، واتّهموه بتركيز التنمية في مسقط رأسه.

ود مدني – أحمد الطيب المنصور

صحيفة الصيحة