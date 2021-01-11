شاهد بالفيديو.. كم يبلغ (عداد) الفنانة المثيرة للجدل عشة الجبل؟ والفنانة تعلنها رغم ذلك مستعدة أغني مجاني لو صاحب المناسبة ما عنده قروش





كشفت الفنانة السودانية الصاعدة والمثيرة للجدل عائشة الجبل عن استعدادها للغناء بالمجان لصاحب المناسبة إذا كان لا يملك قيمة الحفل.

جاء ذلك خلال استضافة بإحدى القنوات الفضائية السودانية, وقالت الفنانة الشهيرة بالجبلية بحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين أن بعض العروسات يشترطن على أخوانهن أن يكون الحفل بالفنانة عشة الجبل أو بلاش.

وتابعت: لذلك أعلن عن وقوفي مع كل من يقصدني للغناء وسأغني له حتى لو بالمجان, وهي المبادرة التي اسعدت المذيعة التي استضافتها لتؤكد لها أنها روح الفنان ويجب أن يكون تفكير الفنان بهذا المستوى.

وعن قيمة حفلها أو العداد الذي تغني به, تهربت الجبلية من الاجابة حيث طرحت عليها المذيعة سؤال هل قيمة حفلك في حدود 40 مليون حسب ما ذكرت المصادر؟ لتجيبها الفنانة أقول لمصادركم أبحثوا من جديد.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين