مواطنون يتهمون (قوات نظامية) بنهب ممتلكاتهم





شكا مواطنون بمنطقة (اللقدي)، التابعة لمحلية الفشقة على الشريط الحدودي مع دولة إثيوبيا، شكوا من اعتداءات أفراد تابعين للأجهزة النظامية على ممتلكاتهم، وأبلغ مواطنون بأن المجموعات العسكرية التي أتت لحمايتهم ظلت تقوم بنهب ممتلكاتهم بسوق المنطقة، خاصة الدكاكين الخالية.

وأكد المواطنون بأنهم يقومون بنهبها ليلاً ويذهبون بها إلى ثكناتهم، وفي الصباح يعرضونها في السوق للبيع بدواعي أنهم اغتنموها من قبل الإثيوبيين في المناطق التي تم الاستيلا عليها.

وقال المواطن ناصر عبد الله بحسب صحيفة المواكب، إن أفراد من القوات النظامية نهبوا (8) دكاكين و25 هاتفاً محمولاً، إلى جانب نهب ممتلكات (لكوندا) بأكملها، وأوضح أنهم اشتكوا للسلطات فقامت رئاسة القطاع بإرسال ضابط بالاستخبارات العسكرية برتبة رائد وباشر عمله بتكوين لجنة من أفراد الاستخبارات لتفتيش الثكنات العسكرية، وأبان أن اللجنة ضبطت عدداً من المسروقات ووضعتها كمعروضات.

الخرطوم (كوش نيوز)