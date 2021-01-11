العثور على جثة محروقة لرجل داخل منزله





تحقق شرطة دائرة الاختصاص حول ملابسات العثور على رجل متوفى حرقاً في ظروف غامضة داخل منزله بحي التعويضات بالاندلس. وقالت مصادر وفق صحيفةصوت الامة ان بلاغاً تقدم به شقيق الضحية كشف فيه بانه وشقيقه يقيمان مع بعض بمنزل شقيقه الذي توفيت زوجته قبل اشهر واشار الى انهما تناولا العشاء سوياً ومن ثم خرج تاركاً شقيقه بالمنزل واضاف بانه عند عودته الى المنزل لاحظ تجمهراً للمواطنين حول المنزل وعند وصوله وجد الجيران وهم يقومون باطفاء حريق اندلع بمنزل شقيقه لافتاً الى انه عندما فقد شقيقه وسط الناس ذهب لتفقده داخل المنزل حيث وجده جثة هامدة محترقة بالكامل وكانت جثة شقيقه ملقاة على الارض داخل غرفة ليس بها مصدر نار حتى الثلاجة لم تكن موصولة بالكهرباء وفي السياق قامت الشرطة بالذهاب الى مسرح الحادث ورفع البصمات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

الخرطوم ( كوش نيوز)