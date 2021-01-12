المقاومة وأسر شهداء ومصابي الثورة يطالبون بحل الدعم السريع





نفذ المئات من أعضاء لجان مقاومة الخرطوم وجبل أولياء ومنظمتي مصابي ثورة ديسمبر وأسر الشهداء وقفة احتجاجية أمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء طالبوا فيها بحل الدعم السريع وتفكيك مقارها التي تعتقل فيها المواطنين ، وذلك على خلفية مقتل الشهيد بهاء الدين نوري .

وحمل المحتجون لافتات تندد بالدعم السريع ( لا للتمكين الجديد) ، وفي الأثناء أعلنت لجان مقاومة جبل أولياء بالتنسيق مع أسر الشهداء وذوي المفقودين عن دخولها في اعتصام جزئي أمام أمانة حكومة ولاية الخرطوم من الساعة الثامنة صباحاً الى الثانية ظهراً احتجاجاً على عدم رد والي الخرطوم على مذكرة طالبت فيها المقاومة باخراج قوات الدعم السريع واغلاق مقارها وتسليمها للحكومة ، وحملت مقاومة جبل أولياء الحكومة مسؤولية اغتيال الشهيد نوري ، وأرجعت ذلك لعدم تحملها المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب من أجل الوصول الى حلول تنهي حالة التفشي الذي وصفته بالبغيض لتلك القوات.

الخرطوم : فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة