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شاهد بالفيديو: رجل سوداني أدهش رواد المواقع الإسفيرية برقصة “التويست”
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله رجل يرقص باسلوب قديم على أنغام أغنية الفنان الراحل احمد الجابري، حيث أدهش الرجل رواد السوشيال ميديا برقصة على طريقة ( التويست).
وبحسب متابعات محررة (كوش نيو) فقد أبدى رواد المواقع الإسفيرية إعجابهم بالرقص والأزياء الجميلة التي يرتديها وهي ملابس مرتبطة بالطراز القديم، فيما اعتبره البعض زي مكمل للرقصة ، وقال ناشطون (رقيص يجعلك تستنشق رائحة الزمن الجميل بين الغبار المتطاير)
الخرطوم (كوش نيوز)
تعليق واحد
من أين أتى هؤلاء؟؟؟؟؟؟ !!!°
لك الله يا بلدي