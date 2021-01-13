رأي ومقالات
لماذا لا (تدعم) قوات (الدعم) السريع جيشنا هناك؟!
أين (الدعم) ؟!
(دعم) إضافي – عاجل – دفعت به أديس إلى الفشقة..
فبات الهجوم الإثيوبي وشيكاً ؛ بل وربما وشيكاً جداً…حسب المؤشرات القادمة من هناك..
ســــــؤال :
لماذا لا (تدعم) قوات (الدعم) السريع جيشنا هناك؟!.
صلاح الدين عووضه
12/1/2021
2 تعليقات
الأخ / عووضة .. السلام عليكم و رحمة الله ..
لقد أثرت و اشرت إلى موضوع فى غاية الأهمية .. فالمعركة الآن ليست معركة القوات المسلحة السودانية و حدها . فاليستنفروا الجميع .. قوات الدعم السريع و فصائل القوات الثورية جميعها إلزاما (ىالحركات المسلحة ) .. و تطوعا قوات الدفاع الشعبى و طلاب الخدمة الإلزامية حتى و لو حماية ظهر القوات المسلحة .. و اضعين فى الإعتبار أن 75 % من اللاجئين الاثيوبيين و الارتريين هم مدربون عسكريا مع جبهاتهم المسلحة و كلهم الآن مع إثيوبيا لانهم جميعا لهم أطماع فى القضارف و كسلا .. ولك ودى
ي باااااااعوضة
هذا هو المخطط اشعال الشرق و سحب الجيش للشرق ثم مطالبة الدعم السريع بمساندة الجيش شرقا حتى تستلم حركات النهب المسلح العاصمة و التصنيع الحربي و كل المواقع المهمة ثم يظهر الحلو بجنوب كردفان و عبدالواحد بدارفور و يتم الانفصال بسرعة.
الدعم السريع بالعاصمة و ما حولها حتى يقضي على اى تحرك تقوم به الحركات العميلة المسلحة.
لكن تأكد إذا بدأت حرب ضد اثيوبيا الدفاع الشعبي قاااااااااعد و جاهز باشارة واحدة الكل يحمل السلاح.
نعم كنا نطالب بمكافحة التهريب للبشر لكن بعد ان انكشفت لعبة الغرب بواسطة ابي احمد و حمدوك على تهريب اكبر عدد الاثيبوبيين ممكن للسودان تحت غطاء حرب التغراي في ابسط مدة زمنية لان معسكرات اللجؤ بكل اوربا اصبحت شبه فاااارغه و مثير جدا جدا من هذه المعسكرات تم اغلاقة و اصبح موظفي و عمال المكاتب في خبر كان و بلا عمل عطاالله يعنى مما يدفع بالمنظمات و الزائر الحكومة ايضا للاستغناء عن بعض الموظفين و العمال مما تسبب في الضغط على الضرائب كل ما ازداد عدد العاطلين عن العمل لانه مجبر للدفع لهم و كذلك برنامج المساعدات.
الان المطلوب فتح الحدود و السماح لكل اللاجئين لعبور الصحراء نحو ليبيا او نصر المهم حفاظا على امن و سلامة البلاد يجب فتح الحدود لان السودان الان يواجه جيوش و عملاء المافيات العالمية علما بان كل اوربا و حتى امريكا تديرها المافيات.