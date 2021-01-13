



أين (الدعم) ؟!

(دعم) إضافي – عاجل – دفعت به أديس إلى الفشقة..

فبات الهجوم الإثيوبي وشيكاً ؛ بل وربما وشيكاً جداً…حسب المؤشرات القادمة من هناك..

ســــــؤال :

لماذا لا (تدعم) قوات (الدعم) السريع جيشنا هناك؟!.

صلاح الدين عووضه

12/1/2021