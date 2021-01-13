شاهد بالصور.. بكامل أناقتها.. الفنانة شادن حسين تركب (الحمار) وتجذب الأنظار ومتابعون: (ترتيبات لزيادة جديدة في أسعار الوقود)





تصدرت صور جديدة للفنانة السودانية شادن محمد حسين قائمة أبرز الصور تداولاً ومشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد أظهرت الصور التي تم تداولها حديثاً الفنانة الشهيرة وهي تركب على ظهر حمار وبكامل أناقتها المعهودة.

جمهور ومتابعي الفنانة الملقبة بالحكامة شادن أشادوا بصورها وبتمرسها على ركوب (الحمار) ووصفوها بالفنانة المتواضعة والمحافظة على تقاليد منطقتها.

بينما مازحها آخرون ووصفوا استغلالها للحمار في الحركة يعني تركها لسيارتها بسبب ارتفاع أسعار الوقود, وكتب لها أحدهم بحسب ما قرأت محررة موقع النيلين (ترتيبات لزيادة جديدة في أسعار الوقود).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين