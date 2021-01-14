



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 14 يناير 2021م

صحيفة السوداني:

البرهان يقف على الأوضاع شرق العطبراوي ويُؤدِّي واجب العزاء في شُهداء ود كولي

مدير معبر أرقين: لا يوجد أي اتجاه لإغلاق المعبر وما يحدث من جرائم ليس بالشكل الكبير

ولاية الخرطوم: الأوضاع الاقتصادية تتسبّب في زيادة ظاهرة التسول

الشرطة تكشف حقيقة اختطاف رجل أعمال بالخرطوم

صحيفة أخبار اليوم:

البرهان يزور الحدود الأثيوبية وتصريحات غريبة لسفير أديس بالخرطوم.

(اخبار اليوم) ترافق مدير عام الشرطة لمسارح احداث حي الوحدة بعطبرة.

عاصم البلال الطيب يكتب: مع المدير العام للشرطة من داخل صيوان قتيل حي الوحدة بعطبرة.

مجلس النواب الأمريكي يصادق على مشروع قرار عزل ترامب.

الحرية والتغيير تهدد بالتصعيد في حال عدم إلغاء زيادات أسعار الوقود والكهرباء.

الوساطة الجنوبية تعقد إجتماعاً مع الأطراف الموقعة على إتفاق جوبا للسلام.

صحيفة الوطن:

البرهان يزور الحدود والخارجية تدين تعديات إثيوبيا.

تحطم طائرة عسكرية بالقضارف والجيش يكشف التفاصيل.

الشرطة تنفي خطف رجل أعمال وتؤكد إتهامه في جريمة قتل.

الحزب الشيوعي يرفض قرار حمدوك بتجميد المناهج الجديدة

قطاع الاسمنت يكشف عن اهدار ١٣ مليون دولار

صحيفة النيل الدولية:

البرهان: القوات المسلحة قادرة على حماية الأرض

السودان يدين إختراق طائرة عسكرية أثيوبية الاجواء السودانية

انفجار طائرة عسكرية تحمل أسلحة في القضارف ونجاة طاقمها

إخلاص قرنق : ما حدث من دمار في عامين أفظع مما حدث في ثلاثين عاما

صحيفة القوات المسلحة :

القائد العام يتفقد قواته بالخطوط الامامية للجبهة الشرقية

الوساطة الجنوبية : توافق مرتقب للموقعين علي السلام لتشكيل الحكومة الجديدة

تحطم طائرة عسكرية بولاية القضارف

السودان يدين اختراق طائرة عسكرية أثيوبية الاجواء السودانية

صحيفة سوداميديا نيوز الإلكترونية:

البرهان : الجيش قادر على حماية الارض.

الخارجية : اختراق طائرة اثيوبية للاجواء السودانية تصعيد

خبراء لـ (سوداميديا نيوز ) :مشكلات كبيرة ستواجه تطبيق موازنة ٢٠٢١.

النيلين