الشرطة توقف مجموعة أجنبية متفلتة قتلت شاباً بالخرطوم





أوقفت الشرطة (21) متهماً أجنبياً يشكلون مجموعة متفلتة متهمين بقتل شاب ضرباً بالساطور جنوب الخرطوم.

وحسب مصادر (السوداني) فإن المجموعة كانت تتجول ليلة رأس السنة بمنطقة الدخينات جنوب الخرطوم، واعتدت على شاب يدعى صابر اسحق 25 عاماً، بالساطور وتسببت في مقتله حالاً، بينما أصابت صديقه.

وأوقفت الشرطة المجموعة التي تتنمي إلى دولة أجنبية مجاورة وتقطن بمنطقة الدخينات، ودونت الشرطة بلاغاً بالقتل العمد والأذى الجسيم وتحقق معهم حول الملابسات.

الخرطوم: محمد أزهري

صحيفة السوداني