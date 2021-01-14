مزارعو جنوب الجزيرة يغلقون الطريق القومي (سنار – الخرطوم) احتجاجاً لعدم توفر مياه الري





أغلق مزارعو مشروع الجزيرة، الأقسام الجنوبية منطقة البرياب، الطريق القومي (سنار – الخرطوم) بسبب عدم توفر مياه للري، إضافة لعدم توفر الجازولين. وأكد ممثل المزارعين بمنطقة البرياب جنوب الجزيرة، الشعراني محمد، أنّ 14 قرية أغلقوا الطريق القومي، احتجاجاً لعدم توفر المياه لري محاصيل العروة الشتوية، وأشار في حديثه ل(السوداني) إلى أن المواطنين الذين أغلقوا الطريق القومي من قرى “البرياب، الرضوة، سلامة، دليبة، ديحي، المسلمية، الربيعة، وأركويت بمشروع البرياب”، متهما جهات لم يسمها بتخزين الجازولين وعدم توزيعه توزيعاً عادلاً، إضافةً إلى السماح بتصاديق للصرف من مكتب البرياب لمناطق أخرى، في وقت إن هذا القسم لم يوزع له جازولين منذ بداية العروة الشتوية، مؤكداً أن الترعة الرئيسية لم تتوفر بها مياه للري.

الخرطوم: رحاب فريني

صحيفة السوداني