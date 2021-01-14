في بلاغ جديد .. عبد الباسط حمزة يكشف علاقته برئيس الوزراء اللبناني (رفيق الحريري)
كشف المتحري وكيل نيابة الثراء الحرام والمشبوه مولانا محمد حسن عبد الله أمس الأربعاء، علاقة المتهم عبد الباسط حمزة برئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، وآخرين من رجال الأعمال بالخليج، عند إعادة استجواب المتهم بيومية التحري للمرة الثانية.
وأفاد حمزة بحسب صحيفة السوداني الدولية، بأن الرئيس المخلوع “عمر البشير” ومدير الاتصالات السابق اجتمعا به وطلبا منه إرجاع العمل الاستثماري (الشركة) مع رئيس الوزراء رفيق الحريري ورجال أعمال آخرين بالخليج مقابل تحويل مبلغ (200) مليون دولار لبنك السودان المركزي وعليه تم الاتفاق وتحويل المبلغ من جنيف لبنك السودان بالعملة الصعبة.
وبعد اكتمال المشروع الاستثماري شراكة ما بين السودان ولبنان تم الافتتاح بحضور الرئيس المخلوع والحريري بالخرطوم، وشغل المتهم رئيس مجلس إدارة الشركة وكان يتقاضى مبلغ (30) مليون دولار، إلى جانب أنه شريك مع رجل الأعمال الشهير صلاح إدريس صاحب شركة موبيتل للاتصالات، بنسبة (40%) والمالك بنسبة (60%). وتم عمل تسويات مع جهاز الأمن لتصفية حساباته بالشركات التي كان مساهماً فيها واستلم منهم مبلغ (25) مليون دولار، وعمل المتهم تنازلاً بموجب عقد موثق مقابل (200) مليون دولار، حولت في حسابه ببنك أم درمان الوطني، فيما مولت دولتا قطر والسعودية بمبلغ (50) مليون دولار لإنشاء طريق دنقلا أرقين.
الخرطوم (كوش نيوز)
تعليق واحد
كلام طير فى الباقير .. بمجرد ماتشم ريحه عفنه طوالى تمشى فى اخر الخبر .. اكيد تلاقى زبالة الكوش اقصد ( كوش نيوز )
موبيتل شراكه : 60% ملك شركة الاتصالات الكويتيه ( زين ) … و 40% ملك سوداتل … سوداتل باعت ال 40% حقتها فى سنة من السنين لزين الكويتيه بمبلغ 1.061 مليار دولار ( عشان ماكان عندها قروش توزع ارباح للمساهمين ) .. ودقت مقلب فى الكويتين بانها عملت شركة هاتف جوال جديدة سمتها ( سودانى ) ووقتها جابت تلفونات مع الشريحه ( التلفون بى 60 جنيه ) وسوق اسود كان بى 100 جنيه .. وبالحجز شهور حتى يجيك الدور ، والشريحه كانت صلاحيتها 100 سنة .. وبعد فترة الكويتين زهجو من عدم الدولار وامكانية تحويل ارباحهم قامو فكو الشركة لشركة اتصالات هندية .. وظلت باسمها الحالى … فهمتو ياطيور الكوش