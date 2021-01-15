شاهد بالفيديو: ماذا قال الفنان كمال ترباس عن الإمبراطورة عائشة الجبل





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله الفنان كمال ترباس وهو يمتدح المطربة المثيرة للجدل عائشة الجبل والتي أطلقت على نفسها لقب الإمبراطورة في أحد حفلاتها.

وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد قال كمال ترباس إنه لم يلتقي بالجبلية من قبل ولكنه يرى أنها أصبحت فنانة مرغوبة وحققت رقم قياسي ممتاز خلال فترة ظهورها في الساحة الغنائية، وفي سياق متصل تمنى لها التوفيق من الله عز وجل كما طلب من الآخرين أن لايحسدون الناس على ما يحصلون عليه باعتبار أنه توفيق من الله.

الخرطوم:(كوش نيوز)