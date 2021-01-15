(سودابوست) تدشن طوابع تذكارية تخلد رموز الثورة
دشن بريد السودان (سودابوست) تسعة طوابع تذكارية تخليداً ووفاءاً لرموز الثورة الباسلة وذلك في إطار احتفالات بريد السودان باعياد الاستقلال المجيدة وبالذكري الثانية لثورة ديسمبر الخالدة. وشهدت احتفالية التدشين التي اقيمت مساء الخميس بفندق كورال بالخرطوم تشريف وحضور السيد محمد الفكي سليمان عضو المجلس السيادي والاستاذة لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية والبروفيسور انتصار الزين وزيرة التعليم العالي والاستاذ وجدي صالح عضو لجنة ازالة التمكين والسيد عبد اللطيف صالح مفوض عام الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي والاستاذة رشا شفيق مدير بريد السودان وممثلو الصندوق الوطني للمعاشات والتامينات الاجتماعية وجهاز تنظيم الاتصالات والبريد وشركة مطار الخرطوم الدولي كما شهد الحفل حضور ممثلي منظمة اسر شهداء ديسمبر المجيدة والمفقودين وجرحي ومصابي الثورة وممثلو الجمعية السودانية لهواة الطوابع.
الخرطوم ( كوش نيوز)
تعليق واحد
المتاجرة بدماء الضحايا الفطايس المساطيل و مروجى مخدرات ايام الاعتصام.
و مافي واحد يفتح خشمه خالص ينتقد و كثير من قادة المعارضة اولادهم حتى البنات بالخارج من متعاطي المخدرات و بعضهم تاجر و مسطول من جميعه في سودانيات حسب قول الشاهد تجدها مع صاحبها الملحد بالكفتيريا مولعة البنقو عادى جدا.
و بعض الاطفال من عمر ١٢ سنه موزع مخدرات.
مع العلم الناس التى تدافع عنهم هم اعضاء المافيات التى يعمل بها هؤلاء الاطفال و هذا النوع من البشر و كثير منهم رجال أعمال و اصحاب تجارة و شركات.