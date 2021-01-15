(سودابوست) تدشن طوابع تذكارية تخلد رموز الثورة





دشن بريد السودان (سودابوست) تسعة طوابع تذكارية تخليداً ووفاءاً لرموز الثورة الباسلة وذلك في إطار احتفالات بريد السودان باعياد الاستقلال المجيدة وبالذكري الثانية لثورة ديسمبر الخالدة. وشهدت احتفالية التدشين التي اقيمت مساء الخميس بفندق كورال بالخرطوم تشريف وحضور السيد محمد الفكي سليمان عضو المجلس السيادي والاستاذة لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية والبروفيسور انتصار الزين وزيرة التعليم العالي والاستاذ وجدي صالح عضو لجنة ازالة التمكين والسيد عبد اللطيف صالح مفوض عام الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي والاستاذة رشا شفيق مدير بريد السودان وممثلو الصندوق الوطني للمعاشات والتامينات الاجتماعية وجهاز تنظيم الاتصالات والبريد وشركة مطار الخرطوم الدولي كما شهد الحفل حضور ممثلي منظمة اسر شهداء ديسمبر المجيدة والمفقودين وجرحي ومصابي الثورة وممثلو الجمعية السودانية لهواة الطوابع.

الخرطوم ( كوش نيوز)