صورة تجعل رواد التواصل الإجتماعي يحنون لعهد الرئيس المعزول عمر البشير





بعد أن فشلت الحكومة الإنتقالية في السودان وأصبحت عاجزة عن فتح الجامعات والمدارس، نتيجة للأوضاع الإقتصادية التي تدهورت بصورة لا مثيل لها وحقق التضخم نسبة قياسية وإرتفعت الأسعار لأرقام فلكية، وتدهور الفطاع الصحي وكافة مناحي الحياة في السودان بعد سقوط النظام السابق بقيادة عمر البشير في أبريل 2019.

تداول يوم الجمعة رواد التواصل الإجتماعي بحسب رصد محرر النيلين صورة لشرطي مرور يساعد تلاميذ في عبور الطريق والفرحة والإبتسامة مرسومة على الوجوه تحت تعليق (السودان قبل حكومة قحت.. الضحكة من جوة الجوف والفرحة ما فيها الخوف).

وبحسب التعليقات على الصورة عبر العديد من النشطاء لأشواقهم وحنينهم لعهد الرئيس المعزول عمر البشير ووصفوا أيام حكمه بالزمن الجميل.

الخرطوم/معتصم السر/النيلين