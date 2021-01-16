الوظيفة الأولي لخالد سلك وزير مجلس الوزراء.. سيجلس علي كرسي شغله قبله فطاحلة في السياسة





إبراهيم الشيخ .. تاجر أفلس علي أبواب تجربة سياسية بائسة .. خسر الشيخ رهانه أكثر من مرة .. لم يسعفه تعاونه الوثيق مع الكيزان لرفع أسهمه في سوق الثورة المصنوعة .. الشيخ يعترف سراً لمقربين منه ببؤس تجربة الحرية والتغيير ومعاناتها التي أرهقت كاهل مؤيديها حتي انفضوا منها ساخطين .

• من عجائب إبراهيم الشيخ قوله إن الحرية والتغيير لن تعيد ترشيح مدني عباس مدني ضمن طاقم الحكومة القادمة تقديراً لمشاعر الجماهير التي عانت من فشل وزير التجارة والصناعة !!

• هل تصدقون ؟! .. مدني وزير ناجح كما يراه الشيخ لكنهم لا يستطيعون تقديمه مرة أخري احتراماً لمشاعر الجماهير !!

• إبراهيم الشيخ زفّ بشري سارة لقواعد الثورة المصنوعة .. سنقدم لكم خالد سلك وزيراً لوزارة مجلس الوزراء !!

• إنها الوظيفة الأولي لخالد سلك .. وزير وزارة مجلس الوزراء سيجلس علي كرسي شغله قبله فطاحلة في السياسة والعمل التنفيذي .. وهكذا هي حال المناصب في عهد ثورة وحزب إبراهيم الشيخ .. يخرج التعيس من وزارة .. ويدخل ( خايب الرجا) ..

• وتدور ساقية الفشل !!

عبد الماجد عبد الحميد