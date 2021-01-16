منوعات

لمدة 32 عاماً.. مصري ينتحل صفة ضابط ويوهم الجميع بذلك حتى زوجته وأبناءه

2021/01/16
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شرطي أمريكي

ألقت الأجهزة الأمنية بمصر القبض على شخص يبلغ من العمر ‏‏65 عاما، انتحل صفة ضابط لمدة 32 سنة، دون أن يكتشفه أحد، وكان يرقي نفسه حتى وصل إلى رتبة عميد.

وأصيبت زوجة المتهم وأبناؤه بالصدمة، عندما اقتحم رجال ‏المباحث شقة المتهم، وعثروا بغرفته الخاصة على حقائب ‏تحتوي على أختام، وشهادات، ومستندات مزيفة، كان يستخدمها في تنفيذ عمليات تزوير ‏كبيرة.‏

وعلق أحد أبناء المتهم من هول المفاجأة، متسائلًا: “إزاي دا ‏حصل، بابا كان بيترقى وبنحتفل بالترقية، وطلع على المعاش كمان‎”.

وكشفت التحريات أن المتهم تقدم لخطبة زوجته، وأوهمها ‏وأسرتها بأنه ضابط، واستمر في الاحتيال عليها خلال ‏تلك المدة، وأنجب منها أبناء، أوهمهم أيضا بعمله كضابط.‏

اخبار ٢٤

2021/01/16
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تعليق واحد

  1. اذا يستحق الرتبة و مفروض يصبح القائد العام للشرطة و يستلم ملف الاحوال الشخصية بما ان الشرطة بهذا الغباء و اثبت بانه إذكاء من الجميع.

    اذا صدق الخبر مفترض يطبق الكلام اعلاه.

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