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لمدة 32 عاماً.. مصري ينتحل صفة ضابط ويوهم الجميع بذلك حتى زوجته وأبناءه
ألقت الأجهزة الأمنية بمصر القبض على شخص يبلغ من العمر 65 عاما، انتحل صفة ضابط لمدة 32 سنة، دون أن يكتشفه أحد، وكان يرقي نفسه حتى وصل إلى رتبة عميد.
وأصيبت زوجة المتهم وأبناؤه بالصدمة، عندما اقتحم رجال المباحث شقة المتهم، وعثروا بغرفته الخاصة على حقائب تحتوي على أختام، وشهادات، ومستندات مزيفة، كان يستخدمها في تنفيذ عمليات تزوير كبيرة.
وعلق أحد أبناء المتهم من هول المفاجأة، متسائلًا: “إزاي دا حصل، بابا كان بيترقى وبنحتفل بالترقية، وطلع على المعاش كمان”.
وكشفت التحريات أن المتهم تقدم لخطبة زوجته، وأوهمها وأسرتها بأنه ضابط، واستمر في الاحتيال عليها خلال تلك المدة، وأنجب منها أبناء، أوهمهم أيضا بعمله كضابط.
اخبار ٢٤
تعليق واحد
اذا يستحق الرتبة و مفروض يصبح القائد العام للشرطة و يستلم ملف الاحوال الشخصية بما ان الشرطة بهذا الغباء و اثبت بانه إذكاء من الجميع.
اذا صدق الخبر مفترض يطبق الكلام اعلاه.