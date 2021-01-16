أصحاب الملاحم يشكون تضررهم من قطوعات الكهرباء





شكا عدد من تجار اللحوم الحمراء و المصنعة والبيضاء من استمرار القطوعات في الإمداد الكهربائي لساعات عدة خلال اليوم ما تسبب في تراجع كمية العرض وضعف القوى الشرائية.

وقال صاحب ملحمة بالخرطوم “2” ابكر حمزة إن هنالك زيادة في أسعار اللحوم المذكورة وتراجع كميات العرض بالأسواق لتأثرهم بنسبة 100% من قطوعات الكهرباء خلال ساعات اليوم ما أدى لارتفاع أسعار اللحوم المصنعة ، مبيناً أن سعر كيلو الضان بلغ (1000) جنيه و العجالي( 900) جنيهاً وأوضح اتجاه غالب أصحاب الملاحم لتقليل كمية العرض تخوفاً من التلف والخسائر.

وقال صاحب ملحمة بالخرطوم بحسب صحيفة (السوداني) إن هناك ارتفاعاً في أسعار اللحوم المصنعة حيث يبلغ كيلو السجك والبيرقر (1٫200) جنيه أما الكبدة واللحم المفرومة (1000) جنيه لكل، مضيفاً أثرت قطوعات الكهرباء لفترة زمنيه أطول على القوى الشرائية وأدت لحدوث خسائر تصل إلى (25%) للتجار ، وأشار صاحب ملحمة ببحري أحمد علي لتراجع كميات اللحوم من (300-250) الى (70-80) كيلو في اليوم بسبب انقطاع التيار الكهربائي ، مبيناً إن سعر كيلو الفراخ (500) جنيه أما السمك (800-900) جنيه فيما بلغ سعر السجوك (1,100) جنيه للكيلو وطالب جهات الاختصاص بخفض ساعات قطوعات التيار الكهربائي خلال اليوم وقال إن هنالك تكاليف كبيرة في ايجار المحال التجارية وزيادة تعرفة الكهرباء.

الخرطوم (كوش نيوز)