شاهد بالفيديو: مواطن يطلب من المباحث الجنائية طلب غريب بشأن (النقطة) التي تُرمى على الفنانات





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر عبره عدد من الأشخاص متحديث عن رأئهم حول (النقطة) التي ترمي على الفنانات عندما تقوم بذكر أسمائهم،حيث ذكروا بالإجماع أن إهدار المال في الحفلات يعطي إنطباع غير جميل عن الشعب السوداني وتضر بسمعته.

وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد ذكر بعض الرجال المعلقين على الفيديو إن (النقطة) التي ترمي على الفنانات تعتبر من العادات الدخيلة على المجتمع السوداني حيث قال أحدهم لابد من توزيع تلك الأموال لمن يستحقونها ،كما قال إنه يشك أن تكون تلك (النقطة) مزورة لذلك .طالب المباحث الجنائية بفحص الأموال حتى يتم التأكد منها خاصة وأن تزوير العملة أصبح منتشر بكثرة.

الخرطوم:(كوش نيوز)