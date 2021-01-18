جرائم وحوادث
احتجاجات بالخرطوم تطالب باغلاق مقار اعتقال الدعم السريع
نفذ مئات الثوارموكباً بشارع القصرمع الجمهورية أمس في اطار التصعيد الثوري الذي دعا له تجمع المهنيين ، وطالب الثوار باغلاق مقار اعتقال الدعم السريع والقصاص للشهداء، وتصدت قوات الشرطة للموكب بقنابل العاز المسيل للدموع.
وقال الثائر نادر محمد : “بعد اطلاق قوات الشرطة (البمبان) تحولت الهتافات الى ” الشعب يريد اسقاط النظام” ، وأضاف كانت هناك حالات كر وفر ، وكشف عن اصابة ثائر في الوجه تم اسعافه.
الخرطوم : فدوى خزرجي
صحيفة الجريدة
تعليق واحد
انتو البعملو احتجاجات ديل مايخموهم يدربوهم للجهاد في الفشقه البلد في حالت حرب انت عاوز تشغل الجيش والامن !