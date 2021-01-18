تفتيش وزير سوداني وطاقمه بمطار أديس أبابا





علمت المصادر ، أن السلطات الإثيوبية؛ أخضعت وزيرا سياديا وطاقمه؛ لعملية تفتيش بمطار أديس أبابا الدولي “بولي”، اثناء (كونشن) له بالمطار؛ الشهر الماضي، في سابقة تجاوزات الأعراف الدبلوماسية، وطلبت سلطات المطار من الوزير وطاقمه؛ إظهار جميع ما بحوزتهم من أموال.

وبحسب المعلومات فإن الخارجية؛ عبر السفارة السودانية بأديس أبابا تقدمت بـ (احتجاج) رسمي حول ما تعرض له الوزير إلى وزارة الخارجية الإثيوبية، والتي بدورها قدمت اعتذارا عن الواقعة للحكومة السودانية. وتأتي الحادثة في ظل تنامي التصعيد على الحدود، حيث يقوم الجيش السوداني باسترداد أراض سودانية على الحدود الشرقية؛ تسيطر عليها مليشيات إثيوبية، مدعومة من الحكومة الفيدرالية الإثيوبية.

واستدعت الخارجية الإثيوبية اثناء الأزمة السفير السوداني لديها بشأن ما يقوم به الجيش السوداني. وعلمت (السوداني) أن السفير السوداني جمال الشيخ، قدم دفوعات قوية لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين. وقال جمال؛ إن الجيش السوداني ينتشر في أراضيه، ولم يتعدَّ على أي أراضٍ اثيوبية، وان الخرطوم لا تنوي الدخول في اي عمليات عسكرية مع اثيوبيا.

الخرطوم: سوسن محجوب

صحيفة السوداني