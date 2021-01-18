زيادة جديدة في السلع الاستهلاكية





قفزت أسعار بعض أصناف السلع الاستهلاكية بالأسواق لارتفاع سعر الصرف ، وأشار تاجر السلع يوسف طلب بحسب صحيفة (السوداني) إلى أن سعر باكت دقيق سيقا قفز إلى (1,700) جنيه بدلاً عن (1.500) جنيه أما الكيلو (170) جنيهاً.

وقال إن زيادة أسعار الدقيق انعكست على ارتفاع أسعار النشويات وبلغ سعر الكرتونة (1,750) جنيها بدلاً عن (1,600) جنيها وسعر الكيس (90) جنيهاً بدلاً عن (50) جنيها ، وتوقع حدوث زيادات جديدة في الأسعار ، واصفاً القوى الشرائية بالضعيفة.

الخرطوم (كوش نيوز)