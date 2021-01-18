إكتمال إفراغ باخرة محملة بـ(6,600) طن من الغاز





كشف مصدر بميناء بورتسودان عن إنتهاء إفراغ باخرة (لوكس لي) المحملة بـ(6,600) طن من غاز الطهي مساء أمس الأحد ، لافتاً لتدشين التوزيع لكل شركات الغاز بولاية الخرطوم ، وقال إن الكمية تسهم في انفراج طفيف في أزمة الغاز وفك الضائقة ، وتوقع دخول ناقلة غاز أخرى خلال الأيام المقبلة .

وأشار رئيس شعبة الغاز السابق الصادق الصديق بحسب صحيفة (السوداني) لحدوث ندرة حادة هذه الفترة في غاز الطبخ ،لافتاً لدخول الوسطاء وسائقي الشركات وتجار الأزمات انعكس على تفاوت الأسعار، مبيناً أن السعر الرسمي من المستودع (360) جنيهاً أما سعر الوكلاء (300) جنيه حسب التكلفة وشدد الصديق على ضرورة توفير السلعه لخلق تنافس وإحداث تراجع في الأسعار ، مشيراً إلى أن المتوفر حالياً أقل من الاستهلاك ، وقال إن الأسعار الجديدة ستعلن عبر وزارة الطاقة والتعدين .

الخرطوم (كوش نيوز)