مقتل (47) شخصاً في تجدُّد الاشتباكات القبلية بجنوب دارفور





تجدّدت الاشتباكات القبلية بين (الفلاتة والرزيقات) في منطقة الطويل بمحلية قريضة والتي تبعد حوالي (100) كيلو متر جنوب نيالا، بولاية جنوب دارفور. وبحسب شهود عيان، قامت مجموعات قبلية متفلتة بحرق قرية الطويل، الأمر الذي تسبّب في مقتل (47) شخصاً، ونزوح المئات فراراً من القتل والحرق بحسب شهود عيان من المنطقة. وبحسب صحيفة السوداني،توجّهت حكومة ولاية جنوب دارفور بقيادة الوالي موسى مهدي إلى ولاية غرب دارفور للوقوف على الأحداث القبلية الدائرة في الجنينة.

الخرطوم(كوش نيوز)