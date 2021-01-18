تعرف على (ريان هشام) الأولى في امتحان الشهادة الثانوية بنسبة 98.3%





أحرزت الطالبة ريان هشام اسماعيل سري ، مدرسة نور الايمان بمحلية شرق النيل بولاية الخرطوم المرتبة الاولى على مستوى السودان في امتحانات الشهادة السودانية بنسبة 98.3% . جاء ذلك بالمؤتمر الصحفي لوكيلة وزارة التربية والتعليم تماضر الطريفي عوض الكريم لاعلان نتيجة امتحان الشهادة الثانوية للعام 2020 اليوم بوزارة التعليم العالي كأول نتيجة لامتحانات الشهادة الثانوية في اعقاب ثورة ديسمبر المجيدة . وحصدت ولاية الخرطوم ستة مراكز من العشرة مراكز الأولى.

الخرطوم(كوش نيوز)