



1. صدقت ( الشهادة السودانية ) وكذب وزير التربية والتعليم …

2. اليوم ومع إعلان الشهادة السودانية وإحراز الطالبة الأولى لمعدل 98% وتحقيق الكثيرين من الأبناء والبنات لمعدلات فاقت الـ 95 %.

3. أقول وفق هذه النجاحات الباهرة فإن الناجح الأول هو ( الشهادة السودانية )؟

4. هل تذكرون أنه في يوم السبت التاسع من نوفمبر عام 2019م عقد وزير التربية والتعليم مؤتمراً صحفياً أشان فيه سمعة الشهادة السودانية في مسلك قوبل باستجان قطاعات واسعة من المجتمع.

5. حيث وصف يومها نتائج امتحانات الشهادة السودانية بغير الحقيقية.

6. وقال انها تطبخ بليل مثل الانقلابات العسكرية.

7. وأردف أن اعلان نسبة المائة الاوائل بما يفوق الـ 95% مجرد خداع للمجتمع،

8. لافتا الى أن معالجات سنوية تطال النتيجة.

9. قبل أن يردف “هذا غش وهراء .. “التعليم هو رأس مالنا، لذلك لا يمكن أن ننميه ونبنيه بالغش”.

10. اليوم انتصرت الشهادة السودانية وتأكد رجاحة ونبوغ هؤلاء الطلاب والطالبات.

11. لذلك سعد الكثيرون بغيابه عن عرس من سعى لإشانة سمعتها.

عصمت محمود أحمد