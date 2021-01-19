الموارد المعدنية تحاصر تهريب الذهب عبر استمارات الإنتاج





شدد مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول، على أهمية الالتزام والمواجهات لنقل وترحيل الذهب من مواقع الإنتاج، وقال اليوم (الاثنين) لدى تدشين حزمة استمارات الذهب، إنهم يدخلون مرحلة جديدة للإحاطة الكاملة بالذهب، مبيناً أن الاستمارات (تضبط عمل) الشركات والتعدين العاملة التقليدي، مؤكداً على أهمية التدريب خاصة الأجهزة المساعدة في قطاع والتعدين، ولتوفيرهم المعدات التي تساهم في الكشف عن المعادن (المهربة)، معلناً عن ضبط كيلو ذهب مهربة بولاية جنوب كردفان، محذراً العاملين في قطاع والتعدين من عدم الحصول على الاستمارة، وتوعّد بمصادرة ٢٠٪ من الإنتاجية بدلاً من ١٠٪.

وشدد مدير الأمن الاقتصادي مبارك عوض حسن، على وجود فاقد كبير في قطاع الذهب، خلال الأيام الماضية، وأن حجم الإنتاج بلغ طناً، إلا أن المرسل منه (300) كيلو، وقال إنّ السودان موعود (بصادر كبير) في غضون الأيام المقبلة، داعياً لضرورة سَن تشريع قانوني (رادع) مع التشديد على استمارة ترحيل الذهب.

وكشف مدير المنتج بمطابع السودان للعملة، عبد الكريم عبد الحميد الفضل، عن تجديد علامات التأمين للاستمارة من حين لآخر، وإصدار بطاقات المعدنين التأمينية في الأيام المقبلة، وأضاف: الاستمارة أحد أدوات الشفافية في إحصاء وحصر كميات الذهب المنتج، مؤكداً أن العلامات التأمينية (صعب تزويرها).

وقال مدير الإدارة العامة لشركات الإنتاج بالشركة السودانية للموارد المعدنية د. نزار مكاوي، إن استمارة الذهب معنية برصد إنتاج الشركات لحظة عملية استخلاص الذهب، بحيث تتم الإحاطة الدقيقة بالإنتاج و(محاصرة التهريب)، منوهاً الى أن استمارة الترحيل تكتب تاريخ مغادرة الذهب من مواقع إنتاج الشركات بمناطق التعدين، إلى مصفاة الخرطوم بحيث تضمن دخول ذهب الدولة للمصفاة، وزاد: الاستمارات المعنية يوقع عليها منسوبو الشركة السودانية للموارد المعدنية، بجانب الأجهزة الأمنية المُختصة كشرطة المعادن وأمن اقتصاديات التعدين.

صحيفة السوداني