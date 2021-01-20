مدير مشروع الرهد: زراعة (15%) من جملة (90) ألف فدان





أقرّ المدير الزراعي لمشروع الرهد، الأمين البشير دفع الله بمعوقات تواجه عمليه الري وعدم توافر التمويل، فضلاً عن قطوعات الكهرباء المتكررة.

وقال البشير في تصريحات صحفيه أمس، إن مساحة (15) ألف فدان بالمشروع تعرضت للعطش تشمل محصولي القطن والذرة، وأشار إلى ان المساحة المزروعة خلال الموسم السابق كانت (170) ألف فدان، تعرض منها (127) ألف فدان للغرق. وشدد البشير على أن الشركات المتعاقدة لم تف بزراعة المساحة المقررة وتمت زراعة ما نسبته (15%) من إجمالي مساحة (90) ألف فدان.

الرهد- رشا التوم

صحيفة الصيحة