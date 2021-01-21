شاهد بالفيديو: المطربة آمنة حيدر تُشارك في ذكرى محمود محمد طه بتلاوة القرآن





ضجت الأسافير بالمطربة آمنه حيدر وطريقتها التي كانت تتلو بها بعض الآيات القرآنية في الذكرى السنوية لتأبين محمود محمد طه،حيث إبتكرت آمنة حيدر طريقة جديدة ومختلفة لتلاوة القرأن الكريم.

وبحسب متابعات محررة(كوش نيوز) يُذكر أن محمود محمد طه هو مفكر ومؤلف وسياسي سوداني أسس مع آخرين الحزب الجمهوري السوداني عام 1945 كحزب سياسي يدعو لإستقلال السودان والنظام الجمهوري وبعد اعتكاف طويل خرج منه في أكتوبر 1951 أعلن مجموعة من الأفكار الدينية والسياسية سمى مجموعها بالفكرة الجمهورية. أخذ الكثير من العلماء مختلفي المذاهب الكثير على الفكرة الجمهورية وعارضوها ورماه بعضهم بالردة عن الإسلام وحوكم بها مرتين أعدم في آخراهما في يناير 1985 في أواخر عهد الرئيس جعفر نميري. عُرف بين أتباعه ومحبيه بلقب (الأستاذ) . ما زال الحزب الجمهوري ينشر فكره وما زال معارضوه ينشرون الكتب والفتاوي المضادة.

الخرطوم:(كوش نيوز)