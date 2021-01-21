منوعات

شاهد بالفيديو: رقصات غريبة وملابس خليعة لفتيات سودانيات مع مجموعة من الشباب يُشعلن بها السوشيال ميديا

2021/01/21
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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله فتيات سودانيات يُقدمن وصلة رقص مع مجموعة من الشباب حيث كنّ يرتدين أزياء خليعة وملفتة للنظر حسبما ذكر المعلقين على الفيديو.

 

 

وبحسب متابعات محررة(كوش نيوز) فقد أشعل الفتيات السوشيال ميديا من خلال وصلة الرقص التي قدمنها مما جعل عدد من الناشطين يبدون إنزعاجهم من الطريقة التي كن يرقصنّ بها دون خجل أو حياء من المتواجدين بالحفل.

الخرطوم:(كوش نيوز)

2021/01/21
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