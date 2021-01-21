شاهد بالفيديو: نانسي عجاج تنتقد الفنانين المشاركين في أوبريت دعم الجيش وتصف صورهم المتداولة بالنشاز





في فيديو تداوله لها عدد من الناشطين بمنصات التواصل الإجتماعي إنتقدت فيه المطربة نانسي عجاج مشاركة بعض الفنانين للأوبريت الغنائي الذي خُصص لدعم الجيش حيث كانوا يرتدون زي⁧‫ القوات المسلحة‬⁩ ، وقالت نانسي في لقاء لها في مركز آرتكل عن الفن والثورة إنه ليس من المفترض على الفنان أن يدعو إلى الحرب ويمكن أن يُعبر عن دعمه للجيش بأساليب أخرى.

وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد ذكرت المطربة نانسي عجاج إن الفنان لا يجب أن يدعو للحرب ولكن من الممكن أن يدعم وطنه بالعديد من الطرق، وفي ذات السياق ذكرت عجاج أن الصور المتداولة يوجد فيها نشاز بصري لأن الفنان بطبيعته متمرد و لا يصلح أن يتغنى للحرب البته.

الخرطوم:(كوش نيوز)