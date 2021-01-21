منوعات

شاهد بالفيديو: نانسي عجاج تنتقد الفنانين المشاركين في أوبريت دعم الجيش وتصف صورهم المتداولة بالنشاز

2021/01/21
0
1371

في فيديو تداوله لها عدد من الناشطين بمنصات التواصل الإجتماعي إنتقدت فيه المطربة نانسي عجاج مشاركة بعض الفنانين للأوبريت الغنائي الذي خُصص لدعم الجيش حيث كانوا يرتدون زي⁧‫ القوات المسلحة‬⁩ ، وقالت نانسي في لقاء لها في مركز آرتكل عن الفن والثورة إنه ليس من المفترض على الفنان أن يدعو إلى الحرب ويمكن أن يُعبر عن دعمه للجيش بأساليب أخرى.

وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد ذكرت المطربة نانسي عجاج إن الفنان لا يجب أن يدعو للحرب ولكن من الممكن أن يدعم وطنه بالعديد من الطرق، وفي ذات السياق ذكرت عجاج أن الصور المتداولة يوجد فيها نشاز بصري لأن الفنان بطبيعته متمرد و لا يصلح أن يتغنى للحرب البته.

الخرطوم:(كوش نيوز)

2021/01/21
0


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *