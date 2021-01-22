السلطات الصحية تعلن موعد بدء حملة شلل الأطفال





جمال الدين دعا المواطنين للاستجابة والتعاون مع فرق التطعيم للحملة القومية.

أعلنت السلطات الصحية في الخرطوم عن بدء الحملة القومية لوباء شلل الأطفال الأثنين المقبل، وحتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

وحذّر مدير إدارة التحصين بوزارة الصحة بالخرطوم، جمال الدين محمد عثمان، في تعميمٍ صحفي، الجمعة، من خطورة المرض بعد دخوله البلاد وانتشاره بالولايات.

وأوضح محمد عثمان أنّ الحملة تستهدف مليون و300 طفل من عمر يوم وحتى 5 سنواتٍ بكافة محليات الولاية.

وسابقًا، سجّلت الخرطوم”56″ إصابة مؤكّدة بمرض شلل الأطفال.

باج نيوز