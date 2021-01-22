بالفيديو: أول ليلة قرآنية بمسجد الخرطوم الكبير





مساء يوم الخميس، شهد مسجد الخرطوم الكبير وسط العاصمة السودانية أول ليلة قرانية نظمتها مجموعة “بالقرآن نسمو” ،وحظيت بحضور كبير من المصلين وقدم مجموعة من الحفظة تلاوات رائعة للقران الكريم.

حيث واصلت مجموعة (بالقران نسمو) تنظيم برامج الليالي القرانية بمساجد مختلفة بالعاصمة السودانية الخرطوم، وحققت (جلسات الاستماع) إلى تلاوة كتاب الله عز وجل بأصوات المقرئين المجودين، نجاحاً لافتاً وحضوراً كبيراً من الشباب.



وقال أحمد علي عبد الرحمن، أمين الدعوة بمجموعة “بالقرآن نسمو” في تصريح سابق لصحيفة كوش نيوز أن المجموعة تكونت من عدد من حفظة كتاب الله الكريم وأئمة مساجد وتهدف لتنظيم الليالي القرانية التي تجد ترحيب شديد من أهالي المناطق المختلفة وسط فرحة وإستحسان الناس وأضاف الأن لدينا طلبات من عشرات المساجد بالخرطوم ينتظرون أن تقام الجلسات في مساجدهم .

وشكر أحمد رجل الأعمال السوداني محمود محمد محمود لتكفله برعاية الليالي القرانية ودفع كافة إحتياجاتها المالية التي تنظمها عدد من لجان مساجد العاصمة الخرطوم بالتعاون مع مجموعة “بالقران نسمو” وكذلك شكر سكان الأحياء جوار المساجد التي تقام فيه الليالي لإصرارهم بالمساهمة وتقديم الطعام للضيوف رغم إعلان رجل البر والإحسان محمود بتحمل كافة التكاليف.

الخرطوم (كوش نيوز)