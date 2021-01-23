زيادة في اسعار الوقود وتفاقم الطوابير في المحطات





اعلنت وزارة الطاقة والتعدين عن تغيير أسعار منتجي (البنزين والجازولين) بمحطات الوقود، حيث تم تغيير سعر لتر البنزين إلى (127) جنيهاً، بواقع (571.5) جنيه للجالون، بينما تم تغيير سعر لتر الجازولين إلى (115) جنيهاً، بواقع (517.5) جنيه للجالون،بناءً على قرر صادر من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

واعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن تغيير أسعار ماكينات محطات خدمة الوقود.

ووفقًا لخطابٍ صادر من وزارة الطاقة والتعدين، ممهورًا بتوقيع مدير الإدارة العامة للإمدادات وتجارة النفط المكلّف، أسامة محمد الأمين الغبشاوي، تمّ تعديل سعر لتر البنزين إلى”127″.وفي المقابل، تمّ تغيير سعر لتر الجازولين إلى”115″ جنيهًا.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة