



كشف محمد شبانة، ابن شقيق الراحل عبد الحليم حافظ، إن تسجيلات العندليب تؤكد عدم زواجه بسعاد حسني.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة الأولى المصرية: “خلال بضع شهور سيجري نشر مذكرات صوتية له، وحديث علاقته بالفنانة سعاد حسني ولم يحدث زواج بينهما، وعلاقته بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والراحل محمد أنور السادات”.

وتابع: “لم يحدث زواج مع الفنانة سعاد حسني ، الزواج أشياء كثيرة منها الحب، وبيغني لمصر وليس قصدي أن أنا أغني للسادات، وحلم الوحدة العربية كان في وقت جمال عبد الناصر، ويكشف علاقته وجمال عبد الناصر، والمذكرات لأول مرة حوالي ساعتين تسجيل صوتي”.

يشار إلى أن زواج العندليب عبد الحليم حافظ والسندريلا سعاد حسنى.. شائعة فنية لا يزال صداها مستمرا حتى يومنا هذا رغم رحيلهما، ورغم عدم وجود وثيقة زواج تثبت ذلك، أو تنفى ذلك، إلا أن الشائعة لا تزال باقية.

صحيفة البيان