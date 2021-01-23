(30) مليون دولار لاستيراد (1.412) صنف من الأدوية





كَشف عُضو لجنة الصيادلة المركزية أمين مكي عن تصديق وزارة المالية، الخميس مبلغ (30) مليون دولار لاستيراد الأدوية كدفعة ثانية بعد دفعها (33) مليونا في ديسمبر الماضي ليصل إجمالي المبلغ إلى (63) مليون دولار خلال شهرين.

وقال مكي في تصريح خاص لـ (السوداني) إن هذه المبالغ تغطي مابين 60 إلى 70% من حاجة الدواء بالبلاد.

وأكد مكي توزيع المبلغ على عدد (63) شركة استيراد لجلب عدد (1.412) صنف من الأدوية من جملة (3.400) صنف. ونوّه إلى عودة الثقة بين شركات الاستيراد الأجنبية ووكلائها بالبلاد بعد انسياب عملية التحويل وانتظامها منذ الشهر الماضي، مُشيراً إلى اتفاق بين وزارة المالية والشركات المستوردة على جدولة مديونية الصندوق القومي للإمدادات الطبية حتى اكتمال سدادها .

الخُرطوم : اليسع أحمد

صحيفة السوداني