



كشف مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم، مأمون عوض، عن مقترح لتعرفة جديدة لفاتورة المياه، لم يفصح عن تفاصيله. وقال، إنّه قدّم في ديسمبر الماضي، في إطار الإعداد لموازنة ولاية الخرطوم الجديدة.

وأوضح عوض أنّ المقترح لم تتمّ إجازته بعد، ما تسبّب في عجزٍ ماليٍ تعاني منه الهيئة. وقال إنّ هذه المسألة تسبّبت في سوء فهم بين العاملين ولجنتهم التسييرية، لأنّه يلتزم بعدم زيادة الرواتب والمخصصات ما لم يتمّ تسليم قرار رسمي من حكومة الولاية، بإقرار زيادة التعرفة وبالتالي زيادة موارد الهيئة لمقابلة طلبات العالمين.

وأشار بحسب صحيفة الحداثة، إلى أنّه اقترح إعادة هيكلة الهيئة لأنّها تعاني من ترهلٍ إداري يصفه بالكبير جدًا، وكشف عن وجود درجات قيادية عليا تمّ توظيفهم بشهادات إكمال ثانوي وآخرون بشهادات لا تتوافق مع درجاتهم الوظيفية.

الخرطوم: (كوش نيوز)