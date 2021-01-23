بالفيديو.. “تنبأت” بموتها في آخر منشور.. وفاة شابة سعودية تثير تفاعلا واسعا





تصدرت الناشطة السعودية مها الحجيري أحاديث الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلان وفاتها الإثنين بعد صراع مع المرض.

ووفق إعلام محلي، تم نقل مها الحجيري إلى أحد المستشفيات بالعاصمة الرياض، وذلك بعد معاناة طويلة مع مرض في العظام، أثر على جهازها التنفسي، ودخلت على إثره العناية المركزة قبل أن تفارق الحياة.

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وتنبأت مها الحجيري بوفاتها قبل يومين.

وكتبت تغريدة عبر “تويتر”، قالت فيها: “اعذروني، لم أستطع إمساك الهاتف والرد عليكم شخصاً شخصاً، لكنني اضطررت أن أدخل لأقول لكم أن يدي الاثنتين بهما أجهزة، ولدي إلتهاب رئوي حاد، وأجهزة التنفس بدونها لا أستطيع التنفس”.

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روسيا اليوم