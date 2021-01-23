الفنانة حنان بلوبلو:شاركت في أوبريت (جيشنا) من أجل الجيش وليس الحرب





قالت الفنانة حنان بلوبلو أن مشاركتها في أوبريت(جيشنا) لم يكن القصد منه الدعوة للحرب أو الفتنة كما ردد البعض، إنما كان من أجل دعم الجيش المتواجد في كل حدود السودان للدفاع والذود عن الوطن.

وأضافت: (مشاركتي في أوبريت(جيشنا) كان للدعم المعنوي لجيشنا الذي يرابط في السودان، لم ندعُ للحرب كما ردد البعض فقط صادف تصوير الأوبريت التوترات بين السودان والشقيقة إثيوبيا التي نحمل لأهلها كل احتراما وتقديرا.)

وقالت:(كنت اتمني قبل أن يتم الهجوم علينا انتظار الأوبريت والاستماع اليه ثم الحكم علينا،عن نفسي لست هي المرة الأولى التي اغني فيها للجيش لقد غنيت له منذ الثمانينات في حامياته في مختلف مدن السودان،وللعلم ليس لدي اي انتماء سياسي حزبي هو السودان.)

وأعربت عن أملها فى ان يعم الأمن والاستقرار في البلاد وان يجنبها الله الحروب وشرور الفتن لنعيش في أمن وسلام ومحبة.

صحيفة السوداني