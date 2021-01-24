“11” عضو جديد في لجنة تسيير اتحاد عام أصحاب العمل السوداني





أعلنت لجنة تسيير اتحاد عام أصحاب العمل السوداني عن تعيين 11 عضوًا جديدًا بعد استقالة عددٍ من الأعضاء مؤخرًا.

وأوضح رئيس لجنة تسيير الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني، هاشم صلاح حسن مطر، في تصريحاتٍ صحفية، إنّه تمّ تسمية واعتماد وإضافة 14 عضوًا جديدًا في اللجنة.

وأضاف” تمّ إضافة هؤلاء الأعضاء ليكونوا خير إضافة تعمل بتناغمٍ مع أعضاء اللجنة لتسيير الأعباء الموكلة للجنة وتحقيق أهداف وتطلعات القطاع الخاص من خلال العمل الجماعي”.

باج نيوز