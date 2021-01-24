توقيع شراكة بين الثروة الحيوانية والقطاع الخاص





وقع اليوم (الأحد)، على اتفاقية تكوين وحدة الشراكة بين وزارة الثروة الحيوانية وإيفاد وغرفة الزراعة والإنتاج الحيواني، لتعزيز دور الشراكة الثلاثية لتنمية مشروعات الثروة الحيوانية الإنتاجية، والاستفادة من فرص التمويل المتاحة للقطاع.

وقال وزير الثروة الحيوانية والسمكية د. عادل فرح في تصريح صحفي، إن الاتفاقية بين الوزارة والقطاع الخاص تهدف الى تأهيل البنيات التحتية للاستثمارات في قطاع الثروة الحيوانية، واضاف: الوحدة انشئت بالوزارة تأتي ضمن انشطة مشروع تنمية الثروة الحيوانية والقدرة على الصمود والممول، من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد).

وشدد رئيس لجنة تسيير اتحاد غرف الزارعة والإنتاج الحيواني، المهندس احمد عبد الرحمن الدومة، على أن إنشاء وحدة الشراكة يعزز تقوية علاقات القطاع العام والخاص معاً، نموذجا يُحتذى به، متطلعاً الى ان تأتي الوحدة بنتائج ايجابية تعود على المواطن البسيط في معاشه، بزيادة الانتاجية وعائدات الصادر وسلاسل القيمة للمنتجات السودانية في الثروة الحيوانية.

واشار مدير برنامج تسويق الثروة الحيوانية، نادر يوسف حمدان الى ان الاتفافية تعزز الشراكات الثلاثية في مجال الحيوانات الحية واللحوم الحمراء، والجلود المدبوغة، لافتاً الى أن هنالك أكثر من (7) سلاسل قيمة خاصة بالأسماك والألبان ستكون في إطار الشراكة، وقال إن برنامج تسويق الثروة الحيوانية، تقوم عليه شركة انجليزية لإعداد (5) دراسات جدوى تتناول المحاور الأساسية لتنفيذ (3) منها كحد أدنى، بنهاية البرنامج في مجالات السلخانات والمحاجر، والنقل والادوية البيطرية والأعلاف وغيرها .

المصدر: صحيفة السوداني