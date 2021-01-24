أمين الدعوة “بالقرآن نسمو”: إندهشنا للإقبال الهائل لجلسات الإستماع للقران الكريم بالخرطوم خاصة من الشباب





شرف العالم السوداني الداعية د. أدم الشين يوم السبت ليلة قرانية نظمتها مجموعة (بالقران نسمو) وقدم محاضرة قصيرة لفضائل القران الكريم، بمسجد فضيلة عبابسة، الحاج يوسف الأسكان مربع 10.



حيث واصلت مجموعة (بالقران نسمو) تنظيم برامج الليالي القرانية بمساجد مختلفة بالعاصمة السودانية الخرطوم، وحققت (جلسات الاستماع) إلى تلاوة كتاب الله عز وجل بأصوات المقرئين المجودين، نجاحاً لافتاً وحضوراً كبيراً من الشباب.

مساء يوم السبت، شهد مسجد فضيلة عبابسة بضاحية الحاج يوسف ليلة قرانية مميزة ،حظيت بحضور كبير من سكان الحي وقدم مجموعة من الحفظة الشباب تلاوات رائعة للقران الكريم. وأدناه فيديو من الليلة بثته المجموعة على صفحتها بموقع فيسبوك.



وقال أحمد علي عبد الرحمن، أمين الدعوة بمجموعة “بالقرآن نسمو” لصحيفة كوش نيوز أن المجموعة تكونت من عدد من حفظة كتاب الله الكريم وأئمة مساجد وتهدف لتنظيم الليالي القرانية التي تجد ترحيب شديد من أهالي المناطق المختلفة وسط فرحة وإستحسان الناس وأضاف الأن لدينا طلبات من عشرات المساجد بالخرطوم ينتظرون أن تقام الجلسات في مساجدهم .

وقال أحمد (إندهشنا من الإقبال الهائل من المواطنين وخصوصاً الشباب لحضور جلسات الإستماع للقران الكريم بأعداد كبيرة مما شكل دافعاً قويا لمواصلة تنظيم الليالي).



وأضاف أحمد (نظمنا عدد من الليالي بشرق النيل والجريف شرق والحاج يوسف وليلة في مسجد الخرطوم الكبير).

وشكر أحمد رجل الأعمال السوداني محمود محمد محمود لتكفله برعاية الليالي القرانية ودفع كافة إحتياجاتها المالية التي تنظمها عدد من لجان مساجد العاصمة الخرطوم بالتعاون مع مجموعة “بالقران نسمو” وكذلك شكر سكان الأحياء جوار المساجد التي تقام فيه الليالي لإصرارهم بالمساهمة وتقديم الطعام للضيوف رغم إعلان رجل البر والإحسان محمود بتحمل كافة التكاليف.

الخرطوم (كوش نيوز)