الإدارة العامة لحماية التعدين تحبط تهريب 10كيلو ذهب





نجحت مباحث الإدارة العامة لحماية التعدين في تنفيذ ضبطية نوعية وذلك بضبط 10كيلو من الذهب المهرب بحوزة أحد الصياغ بمعبر خليوة بعطبرة.

وقال المكتب الصحفي للشرطة: إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويله لمكتب الشركة السودانية بعطبرة لسداد العوائد الجليلة عن الذهب المضبوط لصالح وزارة المالية.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي بأن هذه الضبطية تعتبر الثانية من نوعها من حيث الكمية ضمن إنجازات مباحث حماية التعدين بولاية نهرالنيل، وقد سبق لها ضبط كمية تفوق هذا الرقم بقليل بداية العام بسوق ابوحمد.

وكالة سونا