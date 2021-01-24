



يتضح لكل متابع لمسير حكم تحالف العسكر وقحت أنه لا يملك لمشكلات السودان غير هجاء الإنقاذ، وتوسل دعم الأجنبي. يقيني أن الشارع كان بحاجة لهذه التجربة على ما فيها من ألم ومخاطر، فقد عز أن يكون التحذير بديلا عن التجربة العملية.

واليوم نعود مجددا لنؤكد أن الحل لا يكمن في إعادة عقارب حكم الإنقاذ للوراء، فتلك فترة قد خلت، لها وعليها؛ ولا في حكم العسكر فهم لا يملكون حلا لمشكلات البلاد. الحل يبدأ من إرادة الناس عبر حكم منتخب يتطلع للمستقبل.

▪︎اليوم قبل الغد يجب أن نترسم خطى هذا المخرج. وعلى القوى الحية في بلادنا أن تدفع نحوه قبل أن تضيع الفرصة.

الطاهر حسن التوم