وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي أشهر داعية مصرية





أعلن في مصر، مساء أمس الحد، وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية الشهيرة عن عمر يناهز 72 عاماً، جراء معاناتها من مضاعفات فيروس كورونا.

وتعتبر الدكتورة الكحلاوي من أشهر الدعاة المصريين، وهي من مواليد (15 ديسمبر 1948)، وتشغل منصب أستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهي ابنة الفنان محمد الكحلاوي.

التحقت الكحلاوي، بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذاً لرغبة والدها، وتخصصت في الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 في الفقه المقارن، ثم الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاته.

تنقلت الكحلاوي في أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعي، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهر في عام 1979، ثم تولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية في مكة المكرمة.

اتجهت الدكتورة عبلة الكحلاوي إلى الكعبة المشرفة لتلقى دروساً يومية بعد صلاة المغرب للسيدات، وقد استمرت هذه الدروس منذ عام 1987 إلى 1989، وكانت تستقبل خلاله مسلمات من سائر أنحاء العالم، وبعد عودتها إلى القاهرة بدأت بإلقاء دروس يومية للسيدات في مسجد والدها محمد الكحلاوي في البساتين وركزت في محاضراتها على إبراز الجوانب الحضارية للإسلام بجانب شرح النصوص الدينية والإجابة عن التساؤلات الفقهية.

وأسست الكحلاوي، جمعية خيرية في المقطم لرعاية الأطفال الايتام ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى الزهايمر تحت اسم جمعية الباقيات الصالحات، بالإضافة لمجمع الباقيات الصالحات في المقطم.

صحيفة البيان